مقتل أربعة مدنيين في غرب سوريا في هجمات بمسيرات مفخخة

مقتل أربعة مدنيين في غرب سوريا في هجمات بمسيرات مفخخة

قتل أربعة مدنيين في ريف حماة الخميس في هجمات بمسيرات مفخخة شنتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على هذه المنطقة الواقعة في غرب سوريا والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "أربعة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في ريف حماة في ضربات بطائرات مسيرة تابعة لهيئة تحرير الشام".



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت في وقت سابق بأن الحصيلة هي ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى.



