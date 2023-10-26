أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يشددون ضغوطهم على الحكومة

حذر أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مساء الخميس من أن صبرهم نفد، مطالبين الحكومة باستقبالهم في الحال.وقال "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين" للصحافيين في تل أبيب: "إنتهى وقت الصبر، من الآن فصاعدًا سنناضل".وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم الإتصال بأسر 224 رهينة لإبلاغها بأن أقارب لها محتجزين رهائن في غزة.وقالت ميراف ليشم غونين وهي والدة الرهينة رومي غونين: "نطالب حكومة الحرب بالتحدث إلينا الليلة وإخبارنا كيف يعتزمون إعادتهم اليوم. نحن نكثف النضال، ولم نعد ننتظر من يقودنا، نحن نقود النضال".بدوره قال إيال شيني، والد الجندية روني شيني البالغة من العمر 19 عامًا والتي لا يعرف ما إذا كانت محتجزة رهينة أو مفقودة: "لقد ظلت الحكومة صامتة لمدة عشرين يومًا، ونحن نفعل كل شيء بأنفسنا".وأضاف مخاطبًا أعضاء الحكومة: "أطلب منكم شيئًا واحدًا، تحركوا وساعدونا وتحملوا المسؤولية".