إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة من إيران وكوريا الشمالية في الهجوم

إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة من إيران وكوريا الشمالية في الهجوم

إتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنعة في كوريا الشمالية وإيران خلال الهجوم الذي شنته على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.



ونظم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة قال إنه عثر عليها في مناطق في جنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.



وشملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة المحلية الصنع، إضافة إلى قذائف هاون إيرانية وكورية شمالية.



وقال مسؤول عسكري إسرائيلي ساهم في الإشراف على مصادرة هذه الأسلحة من المناطق التي تعرضت للهجوم: "أعتقد أن ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة من الأسلحة الموجودة هنا صنعت في إيران".



وأشار إلى أن "عشرة بالمئة هي كورية شمالية، والبقية صنعت في قطاع غزة".

