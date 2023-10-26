روسيا تنتقد محادثات سلام مدعومة من أوكرانيا في مالطا

روسيا تنتقد محادثات سلام مدعومة من أوكرانيا في مالطا



إنتقدت روسيا الخميس محادثات السلام المدعومة من أوكرانيا والمقرر عقدها في مالطا نهاية الأسبوع المقبل، محذرة من أن إستبعادها عن أي إجتماعات بشأن الحرب يؤدي إلى نتائج عكسية.



وتأتي هذه المحادثات التي يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يحشد عبرها الدعم لخطة السلام الخاصة به في أعقاب إجتماعات مماثلة جرى عقدها في جدة وكوبنهاغن في وقت سابق هذا العام.



وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: "من الواضح أن مثل هذه التجمعات ليس لها أي منظور على الإطلاق، وببساطة تؤدي إلى نتائج عكسية".



وأضافت أن "الإجتماع المقبل لا علاقة له بالبحث عن حل سلمي"، موجهة الإنتقاد لمالطا لاستضافتها ما وصفته بأنه "حدث معاد لروسيا بشكل سافر".



وأعرب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك عن تفاؤله بالإجتماع الذي أكدت نحو 60 دولة حضوره.



وقال للتلفزيون الأوكراني: "هذا الإجتماع إشارة قوية إلى أن الوحدة حول أوكرانيا مصانة".