وزير الخارجية الصيني يدعو من واشنطن إلى علاقات "مستقرّة" مع الولايات المتحدة

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مستهلّ زيارة نادرة لواشنطن، إلى علاقة "مستقرة" بين بلاده والولايات المتّحدة.



وأكد الوزير الصيني، أننا "نسعى إلى تطوير تعاون سيفيد الجانبين من أجل استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة.