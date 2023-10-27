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البنتاغون: 16 هجوماً استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهر
أخبار دولية
2023-10-27 | 00:02
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البنتاغون: 16 هجوماً استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهر
أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الجهاديين في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية تشرين الأول الجاري لما لا يقلّ عن 16 هجوماً في هذين البلدين، متّهماً "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.
واشار المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين، إلى أنّه منذ 17 تشرين الأول، "هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سوريا"، موضحاً أنّ هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.
ولفت إلى أنّ آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كردستان العراق وتسبّب بـ"أضرار طفيفة في البنية التحتية" من "دون أن يتسبّب بأيّ خسائر بشرية".
وتبّنت معظم تلك الهجمات، إن لم يكن جميعها، مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق".
وقال رايدر: "نعلم أنّ هذه الهجمات تشنّها ميليشيات مدعومة من إيران، وبالتالي نعتبر إيران مسؤولة عن هذه الجماعات".
أخبار دولية
البنتاغون
سوريا
العراق
قوات التحالف الدولي
القوات الاميركيو
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