الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كاراميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البنتاغون: 16 هجوماً استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهر

أخبار دولية
2023-10-27 | 00:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البنتاغون: 16 هجوماً استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البنتاغون: 16 هجوماً استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهر

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الجهاديين في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية تشرين الأول الجاري لما لا يقلّ عن 16 هجوماً في هذين البلدين، متّهماً "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.
     
واشار المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين، إلى أنّه منذ 17 تشرين الأول، "هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سوريا"، موضحاً أنّ هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.
     
ولفت إلى أنّ آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كردستان العراق وتسبّب بـ"أضرار طفيفة في البنية التحتية" من "دون أن يتسبّب بأيّ خسائر بشرية". 
     
وتبّنت معظم تلك الهجمات، إن لم يكن جميعها، مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق".
     
وقال رايدر: "نعلم أنّ هذه الهجمات تشنّها ميليشيات مدعومة من إيران، وبالتالي نعتبر إيران مسؤولة عن هذه الجماعات". 

أخبار دولية

البنتاغون

سوريا

العراق

قوات التحالف الدولي

القوات الاميركيو

LBCI التالي
جرحى جراء سقوط صاروخ في مدينة مصرية على الحدود مع إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يدعو من واشنطن إلى علاقات "مستقرّة" مع الولايات المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-25

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا إستهدفوا قاعدة الإحتلال الأميركي في مطار أبو حجر - خراب الجير شمال شرق سوريا برشقة صاروخية وأصابوا أهدافهم بشكل مباشر

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-24

وليد جنبلاط: هل قام أحد بمساعدة حماس بالمال العربي؟ وإيران استفادت في العراق وسوريا وفلسطين

LBCI
أخبار دولية
2023-10-23

البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف قوات أميركية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-10-23

المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:29

حماس تؤكد أنها "جاهزة" اذا شنت اسرائيل هجوما بريا على غزة

LBCI
أخبار دولية
15:12

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
14:14

الجيش الإسرائيلي "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:12

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-24

هل من أزمة خبز في الافق؟

LBCI
منوعات
2023-10-20

لم تكن ترغب في اقامة علاقة مع صديقها فاغتصبها...وما اكتشفته عنه أثناء المحاكمة مرعب!

LBCI
منوعات
2023-10-02

سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

LBCI
منوعات
2023-10-24

خلال نومه في فندق في هذا البلد... تسلل قرد الى غرفته واعتدى عليه جنسيا! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

LBCI
أخبار دولية
13:51

لازاريني حذر من تداعيات استمرار الحصار

LBCI
أخبار دولية
13:35

Israeled مصطلح جديد يدخل الى القاموس.. ما معناه؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

معركة غزة فتحت الباب على مواجهة اميركية - ايرانية.. فهل بدأ التصعيد؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

مفاوضات بين حماس وروسيا..

LBCI
أخبار دولية
13:11

رقعة الحرب.. هل تطال القرن الأفريقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

واشنطن ترد على ١٦ هجوما على قواعدها العسكرية.. لكن بطريقة مختلفة هذه المرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا إضافيا

LBCI
خبر عاجل
01:17

انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:38

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات داخل غزة حيث هاجم أهدافا لحماس ومن المتوقع أن ينسحب قريبا

LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

LBCI
أمن وقضاء
04:14

"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

LBCI
خبر عاجل
08:52

مصادر للجزيرة: المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية

LBCI
فنّ
05:19

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
فنّ
04:10

سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More