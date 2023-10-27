جرحى جراء سقوط صاروخ في مدينة مصرية على الحدود مع إسرائيل

أصيب ستة أشخاص جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل.



وذكرت قناة القاهرة نيوز القريبة من الاستخبارات المصرية أنه "في إطار التصعيد الحالي في غزة سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني".



وأكد شهود لوكالة فرانس برس سقوط صاروخ في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.