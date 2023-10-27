الجيش الإسرائيلي ينفّذ "عملية محددة الهدف" بدبابات في وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل "عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس.



وأفاد الجيش في بيان بأن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع من دون تكبد إصابات، مشيرا من جهة أخرى إلى قصف مواقع لحماس "على امتداد قطاع غزة".