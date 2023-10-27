وكالة الأونروا: قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات "متواصلة"

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات "متواصلة وتحدث فرقا".



وأعلن فيليب لازاريني من جهة أخرى خلال مؤتمر صحافي في القدس مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.