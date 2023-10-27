الجيش الاسرائيلي: الليلة الماضية تمكنا من قتل "مدحت مباشر"

#عاجل تمكن جيش الدفاع الليلة الماضية من تصفية المدعو مدحت مباشر، قائد كتيبة غربي خان يونس في منظمة حماس الإرهابية. المدعو مدحت مباشر بدأ مشواره كمخرب قنص وعبوات ناسفة في خان يونس وشارك في ارتكاب عمليات إرهابية ملموسة بحق قوات جيش الدفاع وباتجاه البلدات الإسرائيلية.
كما وعلى… pic.twitter.com/tBeE0Rm2Wq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2023
#عاجل تمكن جيش الدفاع الليلة الماضية من تصفية المدعو مدحت مباشر، قائد كتيبة غربي خان يونس في منظمة حماس الإرهابية. المدعو مدحت مباشر بدأ مشواره كمخرب قنص وعبوات ناسفة في خان يونس وشارك في ارتكاب عمليات إرهابية ملموسة بحق قوات جيش الدفاع وباتجاه البلدات الإسرائيلية.
كما وعلى… pic.twitter.com/tBeE0Rm2Wq