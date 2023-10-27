الجيش الاسرائيلي: الليلة الماضية تمكنا من قتل "مدحت مباشر"

أعلن الجيش الاسرائيلي أن الليلة الماضية تمكن من قتل "مدحت مباشر"، قائد كتيبة غربي خان يونس في منظمة حماس.



وقال إن مباشر شارك في ارتكاب عمليات إرهابية بحق اسرائيل.



وزعم بأن طائرات مقاتلة اسرائيلية شنت غارات على ما يزيد عن 250 هدفًا تابعًا لمنظمة حماس في قطاع غزة، من بينها أنفاق إرهابية، ومقار قيادة عمليات ومواقع إطلاق تابعة لحماس.