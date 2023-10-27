قتلى فلسطينيون في عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين فجر الجمعة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.



وأكدت الوكالة مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر اقتحام "قوات كبيرة" من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وأطراف مخيمها.



واندلعت "مواجهات عنيفة" بين الجنود الإسرائيليين وناشطين فلسطينيين، حيث أصيب 12 فلسطينياً آخرين بجروح.



وأعلنت حركة حماس في بيان مقتل أحد عناصرها خلال هذه العملية.



وقتل فلسطيني رابع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية جنوب جنين. وأعلنت حماس أيضاً أنّه أحد ناشطيها.



ولم يصدر إلى الآن أيّ تعليق عن الجيش الإسرائيلي على هذه العمليات العسكرية.