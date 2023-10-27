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ليف ناقشت مع وزير الخارجية الاماراتي جهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة في غزة

أخبار دولية
2023-10-27 | 07:11
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ليف ناقشت مع وزير الخارجية الاماراتي جهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة في غزة
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ليف ناقشت مع وزير الخارجية الاماراتي جهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة في غزة

ناقشت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في ضوء التطورات في غزة، مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وبحث الطرفان في جهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام.

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