الصليب الأحمر يؤكد دخول أول فريق طيي الى غزة منذ بدء الحرب

دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس "نعم هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة" قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات.