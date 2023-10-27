الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة، الحكومة العراقية بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، احتجاجاً على "دعم لامحدود" من الولايات المتحدة لاسرائيل في ظلّ الحرب الدائرة بينها وبين حماس، مهدّداً بـ"موقف آخر" ما لم يتمّ تنفيذ هذا المطلب.



وطالب الصدر في منشور على موقع إكس "الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق" بسبب "الدعم الأميركي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".



وأضاف "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً".