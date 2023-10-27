مكافآت بملايين الدولارات من وزارة الخارجية الأميركية مقابل معلومات حول أنشطة حماس

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عقوبات على ثمانية أفراد رئيسيين لدعمهم حركة حماس، بالإضافة إلى مسؤولين في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مشاركين في تمويل وتدريب حماس.يقدم برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية "مكافآت من أجل العدالة" ملايين الدولارات كمكافآت مقابل معلومات حول أنشطة وقادة معينين في حماس.وتلتزم الولايات المتحدة الأميركية بتفكيك الشبكات التي تدعم تمويل حماس ومكافحة دعم إيران للإرهاب في المنطقة وحول العالم.