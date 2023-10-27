الجيش الإسرائيلي يتهم حماس "بشن حرب من المستشفيات" في غزة

اتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات في حربها مع إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري لصحافيين إن "حماس تشنّ الحرب من المستشفيات"، مضيفا أنها "تستخدم أيضا الوقود المخزن في هذه المرافق لتنفيذ عملياتها". ولجأ عشرات آلاف المدنيين الى المستشفيات للاحتماء من القصف.