حماس تنفي "ادعاءات" إسرائيل بوجود قيادات لها في المستشفيات

ردت حماس بالنفي على اتهامات الجيش الإسرائيلي بوجود قيادات لها في المستشفيات ، مضيفة أن "لا أساس لها من الصحة".وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق" لا أساس من الصحة لما ورد على لسان المتحدث باسم جيش العدو، وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته"، معتبرا أن إسرائيل تمهّد "لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا".