وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات الجمعة في البيت الأبيض

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي البيت الأبيض الجمعة لإجراء مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي وربما الرئيس جو بايدن نفسه، وسط تحضيرات لزيارة محتملة للرئيس الصيني إلى واشنطن.



وكان بايدن قد وجه دعوة لشي جينبينغ لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي تعقد في سان فرانسيسكو، لكنه رغم ذلك واصل نهجه الحازم تجاه بكين عبر فرض عقوبات عليها ودعم حلفائه في نزاعاتهم معها.



وقال البيت الأبيض في بيان هذا الأسبوع إن وانغ يي سيبحث مع جيك ساليفان مستشار الأمن القومي لبايدن "الجهود المستمرة لإدارة العلاقة بشكل مسؤول" بين البلدين.