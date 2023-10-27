الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف قصفه لغزة "في شكل كبير جدا"

أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة أنه يكثف ضرباته على قطاع غزة "في شكل كبير جدا"، بعدما أظهرت لقطات حية لوكالة فرانس برس قصفا كثيفا طاول شمال القطاع المحاصر.



وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري في تصريح متلفز "سنواصل ضرب مدينة غزة وضواحيها".

