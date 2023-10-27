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حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة



دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف القصف الإسرائيلي الذي اشتد مساء الجمعة على القطاع المحاصر.



وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".





