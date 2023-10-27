البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة



أعلنت الولايات المتحدة دعمها "هدنة انسانية" بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي "يمكننا أن ندعم هدنات انسانية بهدف ايصال (المساعدة)، وكذلك للسماح بإخراج اناس، وهذا يشمل ايضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".



