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حماس تؤكد أنها "جاهزة" اذا شنت اسرائيل هجوما بريا على غزة

حماس تؤكد أنها "جاهزة" اذا شنت اسرائيل هجوما بريا على غزة



أكد مسؤول كبير في حماس أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لمواجهة اجتياح بري إسرائيلي محتمل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسّع" عملياته البرية في قطاع غزة.



وقال عزت الرشق عبر قناته على تلغرام "إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فالمقاومة جاهزة"، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض".

