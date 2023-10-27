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وزير خارجية الاردن يحذر من أن شن اسرائيل هجوما بريا على غزة سيؤدي الى "كارثة إنسانية لسنوات"

وزير خارجية الاردن يحذر من أن شن اسرائيل هجوما بريا على غزة سيؤدي الى "كارثة إنسانية لسنوات"



حذر وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي من أن شن إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة سيؤدي الى "كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات".



ووجه الصفدي تحذيره عبر موقع "اكس" (تويتر سابقا) قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن "النتيجة ستكون كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات قادمة".