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كتائب القسام تقول إنها تخوض "اشتباكات عنيفة" مع قوات إسرائيلية في غزة

كتائب القسام تقول إنها تخوض "اشتباكات عنيفة" مع قوات إسرائيلية في غزة



أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".