الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن دعمها هدنة انسانية بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة.. اليكم التفاصيل

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها هدنة انسانية بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي: "يمكننا أن ندعم هدنات انسانية بهدف ايصال المساعدة، وكذلك للسماح بإخراج اناس، وهذا يشمل ايضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".بدروها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة.وجاء في القرار الذي تم التصويت عليه التالي:- ادانة كل اعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين بما في ذلك كافة اعمال الارهاب والهجمات العشوائية.- تأكيد على حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات الدولية القانونية والانسانية .- دعوة الى هدنة انسانية فورية ودائمة ومستدامة وتفضي الى وقف الاعمال العدائية.- مطالبة جميع الاطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات بالقانون الدولي الانساني ولحقوق الانسان لاسيما في ما يتعلق بحماية المدنيين- المطالبة بتوفير السلع والخدمات الاساسية للمدنيين في كل انحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر.- الدعوة الى اتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ومن دون عوائق للمساعدات الانسانية مع التشجيع على انشاء ممرات انسانية.- الدعوة الى الغاء الامر الصادر عن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وغيرهم الى جنوب غزة.- رفض الجمعية العامة رفضاً قاطعاً اي محاولات ترمي الى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلاً قسريا.- وسابعا، تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية وتطالب بضمان سلامتهم- ضرورة انشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.- التأكيد انه لا يمكن التوصل الى حل عادل ودائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني الا بالوسائل السلمية على اساس حل الدولتين.- في البند ١٤ اخيراً، رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً والاذن لرئيس الجمعية العامة في احدث دوراتها باستئناف الدورة الاستثنائية بناءاً على طلب من الدول الاعضاء.اليكم تفاصيل اوفى عن هذا القرار..