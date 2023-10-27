حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة

حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة



رحبت حركة حماس الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي كثيف منذ السابع من تشرين الأول، في حين وصفت اسرائيل التصويت على القرار بأنه "مشين".



وقالت حماس التي تسيطر على غزة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

























