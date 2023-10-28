الجيش الإسرائيليّ يعلن ضرب 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة

ضرب الجيش الإسرائيليّ 150 هدفًا تحت الأرض، في شمال قطاع غزة، وَفق ما أعلن.



وقال، في بيان: "ضرب الجيش من بين الأهداف أنفاقًا تستخدمها حركة "حماس" ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قُتل عدة مقاتلين من "حماس"."