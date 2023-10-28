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قتلى في منجم لشركة أرسيلورميتال في كازاخستان... إليكم السبب
أخبار دولية
2023-10-28 | 02:15
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قتلى في منجم لشركة أرسيلورميتال في كازاخستان... إليكم السبب
قُتل 21 شخصًا على الأقل، في حريق، شب، في منجم، تملكه شركة مجموعة أرسيلورميتال العملاقة للتعدين، في كازاخستان، على ما أفاد مسؤولون محليون.
وأعلن الرئيس الكزاخستاني على الفور، إنهاء التعاون مع المجموعة العملاقة.
وأوضحت السلطات المحلية أنّه نُقل 18 شخصًا لحقت بهم إصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى.
وأشارت إلى أنّه من أصل 252 عاملًا كانوا موجودين، عند وقوع المأساة، عاد 205 إلى السطح.
واتهمت كازاخستان مجموعة ارسيلورميتال بانتظام بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.
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منجم
شركة أرسيلورميتال
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