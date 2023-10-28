عبداللهيان: لا نريد أن تتسع حرب غزة وربط أي هجوم في المنطقة بإيران من دون أي دليل هو أمر خاطئ

شدّد وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، على أنّ إيران لا تريد اتساع رقعة حرب غزة وعلى أنّ أي هجوم، في المنطقة - وإن تم استهداف المصالح الأمريكية من قبل أي جماعة - وربطه بإيران من دون تقديم أي دليل، هو أمر خاطئ.



وردًّا على سؤال، في مقابلة على قناة الـ CNN، عن وصف إيران هجوم "حماس" على المدنيين الإسرائيليين بـ"النصر"، قائلًا: "دعيني أسأل سؤالًا، هل احتلت إسرائيل فلسطين أم احتل الفلسطينيون إسرائيل؟"



وأضاف: "أسألكم تحديدًا، ماذا عن الهجمات المكثفة على غزة وقتل 7 آلاف امرأة وطفل لماذا لا تتحدثون عن الطرفين؟ وجانب الاحتلال؟ نعم نحن لا نوافق على قتل المدنيين."