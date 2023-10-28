تظاهرة يهودية دعمًا لغزة في نيويورك

أوقف مئات الأشخاص، في نيويورك، خلال تظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجًا على القصف الإسرائيليّ لقطاع غزة، على ما أفاد الشرطة والمنظمون.



وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص، فيما أكّد المنظمون أنّ التوقيفات شملت 300 شخص، خلال تفريق التجمع، داخل محطة غراند سنترال للقطارات.



ونظّمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي".