المتحدث الاعلامي لحماس للـLBCI: الاسرى المدنيون لدينا هم ضيوف لحين وقف إطلاق النار

أكد المتحدث الاعلامي لحركة حماس جهاد طه أن الاسرى المدنيين لدى حماس هم بمثابة ضيوف لدى المقاومة إلى حين وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



واشار، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن المفاوضات والمبادرات الاقليمية والدولية بشأن ملف الاسرى متواصلة.



ورأى طه أن الاسرائيليين لن يتجرأوا على إجراء توغل بري بسبب التباينات السياسية في الداخل الاسرائيلي ، إضافة إلى عدم وجود غطاء دولي شامل لهذا التوغل، كما لوجود العشرات من الاسرى بين أيدي المقاومة.



وشدد طه على أن كل المحاولات البرية الاسرائيلية الحالية في قطاع غزة واجهت مقاومة شرسة، لافتا إلى أن المقاومة استطاعت تدمير الدبابات الاسرائيلية بواسطة قذائف كورنت والياسين.