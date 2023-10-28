إردوغان يطالب إسرائيل بـ"وقف هذا الجنون" و"وضع حد للهجمات"

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل بـ "وقف هذا الجنون فورا" و"وضع حد لهجماتها"، في رسالة عبر منصة "اكس".



وأشار الرئيس التركي إلى أن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس الجمعة على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية".



وشدد على أنه على إسرائيل أن "توقف هذا الجنون فورا وتضع حدا لهجماتها".