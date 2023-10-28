تدمير كليّ لمئات المباني في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية

دمّرت الضربات الإسرائيلية، الليلة الماضية، كليا، مئات المباني، في غزة، على أفاد الدفاع المدنيّ، في قطاع غزة.



وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدنيّ لوكالة فرانس برس: "مئات البنايات والمنازل دُمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت"، مضيفا أنّ عمليات القصف الكثيفة أدّت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".