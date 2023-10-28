قتلى في تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات في مصر (فيديو)

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر وقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.



وتحدّثت الصحيفة عن أن"تصادما مروعا على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".