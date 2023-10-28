المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دخلنا إلى قطاع غزة خلال الليل ولا نزال في مواقعنا

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن الجيش الاسرائيلي دخل إلى قطاع غزة خلال الليل، مؤكدا أن الجيش لا يزال في مواقعه.وأكد أن الجيش الاسرائيلي يتقدم في مراحل الحرب وهو دخل إلى شمال غزة ووسع نطاق عملياته.وفي سياق آخر، لفت هغاري إلى أنهم "هاجموا ليلًا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل".