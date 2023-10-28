حماس تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن روس-إسرائيليين للإفراج عنهم

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، الذي يزور موسكو، أن الحركة الفلسطينية تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.وقال أبو مرزوق: كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية: "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار اليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".