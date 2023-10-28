"تونير" الفرنسية تصل إلى غزة بعد يومين

تصل حاملة المروحيات البرمائية "تونير" الفرنسية الى منطقة العمليات القريبة من قطاع غزة في خلال يومين، بعدما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن من القاهرة، عن ارسال هذا المستشفى العائم إلى سواحل غزة بهدف مساعدة المستشفيات.



و"تونير" هي واحدة من ثلاث حاملات طائرات مروحية برمائية في أسطول البحرية الفرنسية التي تستطيع تنفيذ عمليات ادارة الازمات، اذ تحتوي على غرفتي عمليات وغرفة للأشعة السينية والماسح الضوئي وأربعة أسرة إنعاش وأكثر من 60 سريرا، ما يعادل مركزا طبيا في مدينة يبلغ عددُ سكانها 25 ألف نسمة.



أيضا، بإمكانها حمل عشرات الطائرات المروحية التي يمكنها تنفيذ الضربات أو عمليات المراقبة.