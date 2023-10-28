السيسي: مصر قوية جدًا ولا تُمسّ

الإستقرار في منطقة الشرق الاوسط حرص مصريّ

أكّد الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على الإستقرار، في المنطقة وبذلَ كلِّ جهد ٍ لتحقيقه، منوّهًا بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الإقتتال، وإذ تخوّف من إمكان تمدّد الصراع، حذّر السيسي من أنّ مصر قوية جدًا ولا تُمسّ.