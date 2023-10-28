هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة قد يشكّل غطاء لفظائع جماعية

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة قد يشكّل غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع إكس ، أنه فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في القطاع، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت، ما يؤثر في رقم الطوارئ 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.