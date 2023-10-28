عبداللهيان: إذا لم يُعتمد الحلّ السّياسي في المستقبل القريب فإنّ احتمال وقوع أيّ حادث غير متوقَّع أمر وارد

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، إلى أنه إذا لم يتمّ اعتماد الحلّ السّياسي في المستقبل القريب، فإنّ احتمال وقوع أيّ حادث غير متوقَّع في المنطقة أمر وارد.



وقال إنّ الرّسالة الأهمّ الّتي يحملها قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة هي دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، والتّركيز على القضيّة الّتي يواجهها، وهي أنّه يجب التّوصّل إلى وقف إطلاق النّار لأسباب إنسانيّة كما ينبغي إيصال المساعدات الإنسانيّة إليه.



وذكر أنّ هناك أفكارًا حول كيفيّة التّوصّل إلى حلّ سياسي لأنّه في الوضع الحالي زاد الدّعم الأحادي الّذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل من حدّة الحرب.