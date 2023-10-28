حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة تخطت الـ7000

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وقالت الوزارة: "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم امس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".