الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة تخطت الـ7000

أخبار دولية
2023-10-28 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة تخطت الـ7000
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة تخطت الـ7000

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقالت الوزارة: "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم امس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".

أخبار دولية

قتلى

القصف الاسرائيلي

غزة

حماس

LBCI التالي
قطاع غزة "منقطع عن العالم"... ماذا في التفاصيل؟
عبداللهيان: إذا لم يُعتمد الحلّ السّياسي في المستقبل القريب فإنّ احتمال وقوع أيّ حادث غير متوقَّع أمر وارد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:05

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 7703 قتلى

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-23

وزارة الصحة التابعة لحماس: حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تتخطى الخمسة آلاف

LBCI
خبر عاجل
2023-10-07

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
أخبار دولية
10:00

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:13

ثلاثة قتلى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية

LBCI
أخبار دولية
11:08

بوريل يدعو إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
10:42

السعودية تحذّر من تعرض المدنيين "لمزيد من الأخطار" إثر العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:40

إردوغان: الغرب هو "المذنب الرئيسي" في مجازر غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-27

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-07

حماس تأسر الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني

LBCI
عالم الطبخ
2023-10-25

داوود باشا بكرات اللحم... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

قطاع غزة "منقطع عن العالم"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
06:50

السيسي: مصر قوية جدًا ولا تُمسّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

في الجنوب.. الدفاع المدني يشارك في عمليات اطفاء حرائق ناتجة عن القصف الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
16:49

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن دعمها هدنة انسانية بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:55

تعميم مهم من المطار.. ماذا تضمن؟

LBCI
خبر عاجل
17:25

السفارة الأميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

LBCI
خبر عاجل
03:56

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

LBCI
آخر الأخبار
13:41

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: توسيع عملياتنا البرية في غزة هذه الليلة

LBCI
خبر عاجل
16:08

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة

LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:19

الجزيرة: سلطات الاحتلال تقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:05

واشنطن تنصح اسرائيل: خوضوا معركة غزة البرية كما خيضت معركة الموصل وليس معركة الفلوجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More