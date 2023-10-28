السلطات الاميركية: المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار في ولاية ماين بشمال شرقي الولايات عثِر عليه ميتا

السلطات الاميركية: المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار في ولاية ماين بشمال شرقي الولايات عثِر عليه ميتا

أكدت السلطات الاميركية أن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار في ولاية ماين بشمال شرقي الولايات المتحدة خلّفت 18 قتيلا، قد عثِر عليه ميتا بعد مطاردة استمرت يومين.

