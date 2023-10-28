وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الارض مع مقاتلي الحركة.



وقال غالانت في مقطع مصور نشره مكتبه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة في الحرب. الليلة الماضية (الجمعة) اهتزت الأرض في غزة".