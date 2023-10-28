إردوغان: الغرب هو "المذنب الرئيسي" في مجازر غزة

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، الغرب بأنه "المذنب الرئيسي في مجازر غزة".



وقال إردوغان خلال "لقاء لدعم فلسطين" ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول إن "المذنبين الرئيسيين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعد الضمائر التي رفعت الصوت، هذه المجازر هي بالكامل من صنغ الغرب".