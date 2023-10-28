السعودية تحذّر من تعرض المدنيين "لمزيد من الأخطار" إثر العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

نّددت السعودية السبت بالعمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، محذّرة من تعريض المدنيين الفلسطينيين "لمزيد من الأخطار"، فيما تدخل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أسبوعها الرابع.



وجاء التحذير السعودي غداة إعلان الجيش الإسرائيلي "توسيع عملياته البرية" وتنفيذ ضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ المملكة "تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".



وقالت: "إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، تشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".



وشنتّ إسرائيل حملتها العسكرية ضد غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذّه مقاتلو حماس داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.



والسبت، واصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض بين جنوده ومقاتلين من حركة حماس وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب، شهدت ضرب 150 "هدفا تحت الأرض". وترافقت عمليات القصف الليلية غير المسبوقة مع قطع الاتصالات والانترنت عن غزة.



ودعت المملكة المجتمع الدولي "الى الاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية".



وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت اتصالات هاتفية مع نظرائه في الأردن ومصر والمغرب.



وتناول الأمير فيصل مع نظرائه العرب الحاجة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، حسب بيانات للخارجية السعودية.