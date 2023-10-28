بوريل يدعو إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في قطاع غزة

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.



وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي"، مضيفا: "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".