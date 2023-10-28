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ثلاثة قتلى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار دولية
2023-10-28 | 11:13
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ثلاثة قتلى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية
قضى ثلاثة أشخاص على الأقل السبت في كييف جراء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا، في وقت لا تزال شبكة الكهرباء هشّة نتيجة القصف الروسي الذي يطالها.
وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو عبر تلغرام: "الطقس السيء يسود أوكرانيا. هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في 12 منطقة في البلاد (أكثر من 780 بلدة)".
وأشار الى أنّ المناطق الأكثر تضرّراً هي خميلنيتسكي وريفني ولفيف في غرب البلاد.
وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية أوليكسي كوليبا إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن: اثنان في (مدينة) كييف وواحد في منطقة كييف. وأصيب آخرون بجروح".
وصرح رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن سبعة أشخاص جرحوا في كييف، نقل خمسة منهم إلى المستشفى.
ووفق وزارة الطاقة، هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.
واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بحملة قصف روسية خلال شتاء العام 2022، الأمر الذي أدّى إلى إغراق ملايين الأشخاص في الظلام والصقيع.
ورغم إجراء إصلاحات منذ ذلك الحين، إلّا أنّ أوكرانيا تتوقع حملة قصف جديدة هذا الشتاء، وتطلب من حلفائها الغربيين أنظمة دفاع جوي جديدة.
أخبار دولية
قتلى
التيار الكهربائي
أوكرانيا
الأحوال الجوية
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