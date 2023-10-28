الجيش الإسرائيلي يحذر المدنيين في غزة من أن منطقتهم أصبحت "ساحة معركة"

حذر الجيش الإسرائيلي السبت المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الان "ساحة معركة"، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.



وجاء في منشورات أسقطتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي: "إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الان، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة"، وقد حضّت المنشورات السكان على "الإخلاء الفوري" للمنطقة.