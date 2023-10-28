غوتيريش يندد بتصعيد القصف على قطاع غزة داعيا إلى "وقف إطلاق نار إنساني"

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التصعيد غير المسبوق" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".وقال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".