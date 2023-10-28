حماس تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أنها مستعدة لإطلاق الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على اسرائيل في السابع من الشهر الحالي مقابل اطلاق جميع الأسرى الفلسطينين.



وقال ابو عبيدة المتحدث باسم الكتائب في تسجيل صوتي إن "الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".